Des organisations patronales s'opposent à la fin de l'Agence pour le commerce extérieur

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB), l'organisation patronale flamande Unizo, l'ex-Union wallonne des entreprises akt, la chambre de commerce bruxelloise Beci et l'Union des classes moyennes (UCM) ont appelé vendredi, dans un communiqué commun, à ne pas supprimer l'Agence pour le commerce extérieur. Cette mesure serait sur la table des négociations en vue de la formation du futur gouvernement fédéral, selon Le Soir.

Le quotidien indique qu'une note de travail de la N-VA, dont le président Bart De Wever est actuellement en charge de former un gouvernement fédéral autour de la coalition Arizona (N-VA, CD&V, Vooruit, MR, Les Engagés), propose de supprimer l'Agence pour le commerce extérieur. Le parti nationaliste souhaiterait que les compétences de l'agence fédérale soient "exercées en alternance annuelle par les trois agences régionales à l'exportation".

Les organisations patronales mettent en avant le "rôle essentiel" de l'Agence pour le commerce extérieur dans les relations commerciales nouées à travers le monde. "Ses missions favorisent l'accès à de nouveaux marchés dans le monde entier et permettent à nos entreprises, petites et grandes, de plus facilement recueillir des informations ou établir des contacts avec des clients ou partenaires potentiels qu'ils n'auraient pas pu rencontrer sans cela", justifient-elles.

Les signataires de ce communiqué indiquent enfin leur attachement à la présence d'un membre de la famille royale lors de ces missions, ce qui "constitue une valeur ajoutée avérée pour obtenir des contacts de haut niveau et confère aux événements et aux visites la visibilité nécessaire".