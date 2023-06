Des patients atteints d'endométriose remettent mercredi une lettre ouverte à Vandenbroucke

Des patients atteints d'endométriose remettront ce mercredi une lettre ouverte, avec plus de 8.700 signatures, au ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit). Avec cette lettre, ils souhaitent remédier aux lacunes des soins belges et néerlandais de l'endométriose, indiquent-ils mardi.

L'endométriose est une maladie chronique qui se traduit par une inflammation des tissus hormonosensibles. Ces symptômes sont localisés dans la cavité abdominale, sur le péritoine et les organes du bassin et provoquent des maux tels que des douleurs menstruelles sévères, une fatigue importante et des problèmes de fertilité. La maladie affecte environ 10% des femmes, mais est difficile à identifier, laissant de nombreuses femmes souffrantes.

Dans leur lettre ouverte, les patients demandent entre autres que les ministres belge et néerlandais de la Santé ainsi que les associations de médecins se penchent rapidement et en profondeur sur un plan ambitieux pour améliorer les soins relatifs à l'endométriose. Aux Pays-Bas, la lettre a déjà été remise au ministre de la santé Ernst Kuipers. En Belgique, la Chambre a approuvé unanimement, en avril dernier, une résolution pour demander plus d'attention en faveur de l'endométriose.