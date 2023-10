Des perturbations attendues pour le reste de la journée sur le réseau De Lijn à Anvers

D'importantes perturbations sont encore attendues pour le reste de la journée sur le réseau des transports en commun De Lijn, et ce dans toute la province d'Anvers, en raison d'une action de grève spontanée, ont annoncé lundi après-midi la direction de De Lijn et les syndicats. Les actions devraient prendre fin mardi, dans l'attente d'un nouveau conseil d'entreprise qui aura lieu le 8 novembre et au cours duquel les syndicats espèrent obtenir davantage d'explications quant à la fermeture de plusieurs dépôts.