Des pirates informatiques russes mettent hors service plusieurs sites web gouvernementaux

Des pirates informatiques russes ont mis hors service un certain nombre de sites web gouvernementaux pendant un certain temps mardi. Le site du Premier ministre Alexander De Croo et celui de la Chambre des représentants ont, entre autres, été brièvement indisponibles mardi après-midi.

Via Telegram, le collectif de hackers "NoName057(16)" a fait savoir qu'il était "parti en visite en Belgique" et qu'il avait mis hors service les sites web du Premier ministre Alexander De Croo, le site internet de Bruxelles et celui de la Chambre. "Nous avons lu que la Belgique, comme un certain nombre d'autres pays russophobes, a fourni une assistance financière au régime criminel de Zelensky au cours de l'année écoulée", explique le collectif de pirates informatiques pro-russes pour justifier cette cyberattaque.

Le Centre pour la cybersécurité confirme "un jeu du chat et de la souris de courte durée, d'environ deux heures". "Cela ne signifie pas que les sites web sont restés inactifs tout le temps, mais ils ont pu être indisponibles occasionnellement", indique la porte-parole Katrien Eggers. Les sites web qui ont déjà été victimes de cyberattaques continuent d'être régulièrement ciblés par les pirates, ajoute-t-elle.