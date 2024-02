Des "plans de concurrence loyale" signés pour huit secteurs économiques

Différents ministres fédéraux ont signé mercredi des "plans de concurrence loyale" pour huit secteurs économiques visant à lutter contre la fraude et le dumping social ainsi qu'à créer des conditions de concurrence équitable.

"L'objectif principal de ces plans est de prévenir la fraude, en collaboration avec les secteurs", selon le ministre de l'Economie et de l'Emploi, Pierre-Yves Dermagne (PS). "Les entreprises concernées disposent ainsi d'un cadre adapté à leur secteur pour appliquer correctement la réglementation de leur propre chef."

Ces plans de concurrence loyale sont issus d'accords conclus entre les représentants des travailleurs, des employeurs et des services d'inspection. Pour les secteurs du gardiennage, du déménagement et de la viande, c'est la première fois qu'un tel accord est conclu.

Parmi les mesures reprises dans les différents plans, on trouve l'organisation d'une chaîne contractuelle dans le secteur du déménagement, qui vise à éviter la sous-traitance en cascade et la dilution des responsabilités en cas de manquement.

Dans le domaine de la viande, le travail intérimaire illégal et les sociétés boîtes aux lettres seront combattus. Concernant le secteur de la surveillance, on trouve la lutte contre les faux indépendants et les emplois fictifs.