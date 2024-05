Des pompiers britanniques partagent leur expérience en matière d'inclusivité à Bruxelles

Deux corps de pompiers britanniques ont rendu visite à leurs confrères bruxellois, jeudi pour partager leur expertise et bonnes pratiques en matière d'inclusion et de diversité.

Le métier de sapeur pompier est encore largement masculin. A Bruxelles, sur 1.200 pompiers opérationnels, seuls 14 sont des femmes. Pour tenter d'attirer davantage de femmes dans le métier, les corps des comtés de Norfolk (est) et de Oxfordshire (sud) ont mis en place des mesures pour sensibiliser le personnel à la diversité et à l'inclusion. Ils se sont efforcés de rendre le travail plus attrayant pour les femmes et mis à leur disposition des installations adaptées à leurs besoins. Au Royaume-Uni, 8,7% des pompiers sont des femmes, selon le ministère de l'intérieur britannique.

A Bruxelles, la procédure de sélection pour une réserve de recrutement vient de s'achever. Sur 146 candidats et candidates, 11 femmes ont été sélectionnées sur un total de 24. Le nombre de femmes au sein des pompiers bruxellois pourrait donc bientôt passer à 25, a expliqué vendredi la secrétaire d'Etat bruxelloise en charge de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, Ans Persoons, faisant le point sur cette visite. .