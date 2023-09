Des premiers tests encourageants pour un vaccin contre l'Alzheimer

Rik Vandenberghe, chef de la clinique de la mémoire à l'UZ Leuven et neurologue, se montre prudent à la lecture des résultats du vaccin. "Le test est encore trop limité, ce qui ne permet pas de tirer des conclusions réelles", dit-il. Selon lui, il faut attendre des études portant sur de plus grands groupes de patients et d'autres vaccins afin de voir si la vaccination est réellement efficace. "On est encore loin de disposer d'un véritable traitement curatif. C'est la raison pour laquelle la recherche innovante est si cruciale. Il faut encore beaucoup de fonds pour obtenir de réelles avancées dans la recherche et le soin de la démence."

Les experts, aux côtés de la Fondation Recherche Alzheimer, appellent donc à mieux soutenir financièrement les études scientifiques ainsi que la formation de toute personne impliquée personnellement ou professionnellement dans la démence.