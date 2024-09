Des propos insultants pour les prestataires de soins spécialisés dans l'avortement

La Mutualité chrétienne est très indignée par les propos que le pape François a tenus sur l'avortement lors de son passage en Belgique le week-end dernier. "Ses déclarations sont une insulte pour tous les prestataires de soins spécialisés dans l'avortement", ont commenté Luc Van Gorp, président de la Mutualité chrétienne, et la vice-présidente Elise Derroitte, lundi soir dans un communiqué.

Dans la foulée de sa visite en Belgique, le pape a utilisé des termes très durs pour qualifier l'avortement. "C'est un meurtre", selon lui. "Les médecins qui pratiquent cela sont, permettez-moi l'expression, des tueurs à gages", a encore dit le pape.

De tels propos "culpabilisent les femmes qui subissent des avortements, et mettent en cause l'éthique professionnelle des médecins pratiquant l'avortement", soulignent M. Van Gorp et Mme Derroitte.