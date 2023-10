Des propos qui visent l'une des populations les plus vulnérables en Belgique

Le président de Vooruit est pris dans une tourmente à la fois judiciaire, médiatique et aujourd'hui politique. Les propos qu'il a tenus début septembre aux petites heures à des policiers et qui visaient la communauté rom vivant dans sa commune de Sint-Niklaas ont suscité une large indignation dans la classe politique, particulièrement du côté francophone.

Selon la dernière enquête menée par l'UE en 2020, 16% des Roms ont signalé avoir été victimes de harcèlement motivé par la haine, rappelle-t-elle en mettant en avant les conséquences des stéréotypes collés aux Roms: difficulté d'accéder au logement, à la santé ou à l'éducation.

"Ce n'est pas sans conséquence. Ainsi, en Belgique, les Roms et les Gens du voyage vivent en moyenne 14 ans de moins que la population en général. De tous les pays étudiés, c'est en Belgique que l'on observe la plus grande différence entre l'espérance de vie des Roms et des Gens du voyage et celle de l'ensemble de la population du pays", a-t-elle ajouté.

La Belgique a adopté une stratégie nationale d'intégration des Roms, qui vise notamment à lutter contre les stéréotypes. La secrétaire d'Etat insiste sur l'importance des plans d'action mis en oeuvre contre le racisme. "Ils nécessitent un engagement plein et entier de chacun et d'expressions claires et sans ambiguïté. Les paroles sont en effet le terreau des actes, d'autant plus quand elles sont influentes", a-t-elle conclu.