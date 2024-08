Des réunions bilatérales avant une plénière à une heure encore indéterminée

Le formateur Bart De Wever a décidé d'organiser des réunions bilatérales avec chacun des quatre autres partis pressentis pour former la future coalition gouvernementale fédérale avec la N-VA, à savoir Vooruit, le CD&V, le MR et Les Engagés. Ces entretiens ont lieu ce mercredi en fin de matinée et en début d'après-midi, a-t-on appris à plusieurs sources.