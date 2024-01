Des soins de santé de qualité mais une consommation de médicaments interpellante

Le KCE se réjouit d'observer que la quasi-totalité de la population est couverte par l'assurance maladie obligatoire. Il relève toutefois que "l'accès aux soins reste souvent moins évident pour les publics socio-économiquement défavorisés". "C'est particulièrement vrai pour les soins préventifs, un domaine qui affiche encore souvent des résultats en deçà des cibles fixées par l'Organisation mondiale de la santé."

Les efforts doivent se poursuivre "en faveur d'un système plus équitable et plus proactif, qui mette le plus possible l'accent sur le maintien d'une bonne santé" pour tous.