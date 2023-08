Des syndicats d'enseignants en Wallonie et à Bruxelles déposeront un préavis de grève

Les syndicats libéraux et socialistes actifs dans l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) annoncent dimanche qu'ils déposeront un préavis de grève lundi 28 août, jour de rentrée scolaire. En cause: le décret sur le développement des compétences et l'évaluation des enseignants approuvé par le parlement de la FWB le 19 juillet dernier.