Deux arrestations après une course-poursuite, une personne encore en fuite près de Malines

La voiture a été repérée à Malines par une caméra détectant automatiquement les plaques d'immatriculation et poursuivie par la police. Lorsque les agents ont tenté d'intercepter le véhicule, le chauffeur a choisi de prendre la fuite. La course-poursuite s'est poursuivie sur plus d'une dizaine de kilomètres jusqu'à Putte, où le véhicule s'est arrêté et les trois passagers en tenté de s'enfuir à pied.

"Deux personnes ont pu être interceptées immédiatement et ont été emmenées au commissariat", a commenté le porte-parole de la police locale, Dirk Van de Sande. "Quant au troisième individu, il est encore recherché dans les environs avec l'appui des polices locales, des chiens de la police fédérale et d'un hélicoptère".