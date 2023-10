Deux chercheurs mettent en évidence les pressions exercées sur les CPAS

Carlo Caldarini et Ricardo Cherenti ont obtenu des réponses de 145 CPAS, soit plus de la moitié de ceux actifs en Wallonie et à Bruxelles.

En outre, les CPAS estiment être pris en tenaille par le fédéral, qui ne prend en charge que 55 à 70% du revenu d'intégration qu'ils sont tenus de verser aux personnes les plus pauvres. Ce sont donc les CPAS qui sont mis sous pression, au même titre que les communes qui les financent. L'étude montre aussi que le public qui s'adresse aux CPAS a changé: les demandeurs sont plus nombreux, plus hétéroclites, avec des problématiques plus complexes et diversifiées. Les reports de charge, que ce soit financièrement ou administrativement, posent également problème.