Deux médailles d'or belges à Rzeszow

Le trio féminin Mirte Vercauteren (Sportac Deinze), Sofie Jaeken (Ambitious Pro Gymnastics) et Lauren Verbrugghe (Art Gym) a remporté la manche de Coupe du monde de gymnastique acrobatique, dimanche à Rzeszow en Pologne. Elles ont obtenu 29.840 points et devancé le Portugal (28.990) et les États-Unis (28.220). Les Belges avaient remporté leur première médaille d'or en Coupe du monde le 9 avril lors de la manche belge disputée à Puurs.