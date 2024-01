Deux millions d'euros investis dans la recherche sur les formes rares de cancer

Fin 2022, Kom op tegen Kanker, le Fonds anticancer et d'autres organisations similaires en provenance des Pays-Bas, d'Espagne et de France lançaient un appel à projets. Grâce au financement de Kom op tegen Kanker, des instituts de recherche belges et des patients belges vont prendre part à trois des quatre projets retenus.

Selon l'association flamande, les cancers rares représentent 20% des nouveaux cas de la maladie. Mais pour la plupart de ces formes atypiques, peu de médicaments sont disponibles, ce qui laisse peu de possibilités de traitement pour les patients.