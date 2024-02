Deux mineurs interpellés par erreur à Liège

Mardi en début de soirée à Liège, trois occupants d'un véhicule volé ont pris la fuite à pied à la suite d'un accident de la route. Un des suspects a été immédiatement intercepté dans le parc de la Citadelle.

Dans la foulée, les policiers ont voulu contrôler deux personnes qu'ils pensaient être les fugitifs. Il s'agissait de deux jeunes du club de football local qui s'entraînaient, indique la Dernière Heure. "À la vue des policiers qui s'étaient annoncés, la première personne s'est spontanément soumise au contrôle. L'autre a pris la fuite et s'est blessée en chutant à plusieurs reprises, notamment sur un banc public, au cours de la course. L'individu n'a pas obtempéré aux injonctions du policier à ses trousses. Notre collègue a dès lors dû faire usage de la contrainte pour immobiliser l'individu et le menotter," explique la police de Liège dans un communiqué.