Di Rupo, Borsus et Tellier rencontreront les syndicats agricoles mercredi matin à Namur

Le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, le ministre de l'Agriculture, Willy Borsus et la ministre de l'Environnement, Céline Tellier, rencontreront les représentants des trois syndicats agricoles (FUGEA, FJA et FWA) demain/mercredi, à 9h30, à l'Elysette.

Cette réunion permettra au gouvernement d'entendre les revendications des agriculteurs, qui évoluent dans un contexte de plus en plus difficile, souligne l'exécutif qui "se veut à l'écoute et déterminé à contribuer à trouver des solutions pour permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail".

"Vu le rôle primordial qu'il joue dans notre société, il apparaît impératif de revoir le mécanisme de fixation des prix des produits agricoles pour permettre aux agriculteurs de recevoir une rémunération juste", estiment ainsi les autorités régionales.