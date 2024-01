Dire que la situation actuelle est la faute du Green deal est une imposture - Ph. Lamberts

Interrogé par la Première, celui-ci a jugé que le seul volet du Green deal à avoir vraiment avancé était celui du climat. Les volets biodiversité, pollution et ressources "sont restés largement en rade. Tout ce qui concerne le monde agricole n'a pas encore été touché par le Green deal. Il faudrait qu'il le soit car le modèle actuel, productiviste et mercantiliste est devenu un émetteur net alors qu'il devrait être un puits de carbone. Mais chaque fois que l'on a approché le sujet, cela a été un mur total".

Pour l'eurodéputé vert, il n'est pas normal qu'une profession telle que celle de l'agriculteur ne soit pas en mesure d'exiger un prix décent pour son travail. "La situation actuelle est celle de choix politiques qui ont enfermé les agriculteurs dans un modèle économique totalement non viable: on vous impose vos prix d'achats et vos prix de vente. Vos marges sont pelliculaires et le seul moyen de vivre décemment c'est la course aux volumes, mais pour ce volume il faut s'équiper et s'endetter".