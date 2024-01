Discussion "constructive" avec les organisations agricoles, estime le ministre Clarinval

Le ministre fédéral en charge de l'Agriculture, David Clarinval (MR), a estimé avoir eu vendredi "un entretien constructif" avec plusieurs organisations belges représentant le monde agricole, selon son cabinet. Outre la Belgique, la grogne du secteur a gagné plusieurs pays d'Europe, notamment en Allemagne et en France.

Le ministre Clarinval a discuté vendredi avec, entre autres, la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA), la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA), l'Algemeen Boerensyndicaat (ABS) et la Fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs (Fugea).

Les agriculteurs et éleveurs européens dénoncent des revenus trop faibles, une législation trop complexe et se plaignent d'être noyés sous la paperasse administrative.

"En ce qui nous concerne, ce fut une réunion très constructive", a assuré le ministre libéral. "Nous avons écouté les remarques des organisations sectorielles et nous nous sommes engagés à continuer à défendre les intérêts des agriculteurs et éleveurs."

L'évolution de la politique agricole commune (PAC), l'assouplissement des contrôles et la hausse des budgets agricoles européens ont ainsi été abordés. Le principe de concurrence équitable et de l'égalité des chances avec les agriculteurs non européens a également été discuté. Les produits importés qui ne proviennent pas de l'Union européenne doivent répondre aux mêmes réglementations que les produits UE, a insisté la délégation agricole. Le ministre Clarinval a affirmé adhérer totalement à ce principe.

L'importance de l'innovation en matière d'agriculture a également été soulevée, de même que les priorités de la présidence belge du conseil de l'UE. En matière d'agriculture, David Clarinval a soutenu qu'il encouragerait une autonomie européenne dans le domaine de la production alimentaire.