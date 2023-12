Disparition de l'épargne prénuptiale

Les mutuelles ne pourront plus, dès le 1er janvier 2024, proposer à leurs affiliés de constituer une épargne prénuptiale. Les contrats déjà en cours se poursuivront, eux, jusqu'à leur terme.

L'épargne prénuptiale est un plan d'épargne dans le cadre duquel une petite somme d'argent pouvait être versée chaque année. Les versements -compris entre 18 et 48 euros- étaient effectués une fois par an, entre le 14e et le 26e anniversaire du bénéficiaire. Lorsque l'intéressé(e) se mariait, introduisait à la commune une déclaration de cohabitation légale ou atteignait l'âge de 30 ans, il/elle touchait le capital épargné ainsi que les intérêts.