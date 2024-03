Diversité au sens large et parité sur la liste libérale pour la Chambre à Bruxelles

Le MR a présenté jeudi à la presse sa liste complète pour la Chambre à Bruxelles: diversité des fonctions politiques, et de celles exercées dans la société civile, origines communales variées et parité hommes-femmes en constituent les caractéristiques principales.

Elle précédera Rachid Azaoum, gérant de six restaurants Quick et Burger King à Bruxelles, et administrateur de Beci, qui avait quitté les Engagés au cours de l'hiver dernier, l'ex-échevine ixelloise Nathalie Gilson, et l'actuel échevin de la commune à facilités de Rhode-Saint-Genèse, Nicolas Kuczynski.

Parmi les autres candidats effectifs de la liste qui ont eu l'occasion de se présenter eux-mêmes jeudi matin, on relèvera la présence de l'échevine uccloise Carine Gol-Lescot, veuve de Jean Gol, l'ancien président du PRL.

Frédéric De Gucht, président de la section bruxelloise de l'Open Vld, et fils de l'ex-ministre des Affaires Étrangères Karel De Gucht, occupera la quatorzième place d'une liste poussée par Olivier Neirinck, directeur technique de la Fédération belge des Négociants en Combustibles et Carburant - BRAFCO, et la députée bruxelloise Viviane Teitelbaum.