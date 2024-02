Dix entreprises reçoivent le trophée "Factory of the Future"

Dix entreprises ont reçu jeudi le trophée "Factory of the Future" qui récompensent les usines les plus avant-gardistes de Belgique, annonce la fédération technologique Agoria. Les trophées ont été remis en présence du vice-président wallon Willy Borsus et du ministre-président flamand Jan Jambon.

Les "Factory of the Future" sont des entreprises qui investissent dans la digitalisation, dans le développement des talents, dans des processus intelligents, des produits durables et une production de niveau mondial. Elles gèrent de manière réfléchie l'énergie et les matériaux et stimulent l'implication, la créativité et l'autonomie de leurs collaborateurs, explique Agoria qui rappelle que 65 entreprises ont reçu cette récompense en 10 ans.

Les dix entreprises ayant reçu le titre de "Factory of the Future" cette année sont Alpha Innovations, Alpro, Anziplast, Bridgestone Aircraft Tire (Europe), Daftrucks, GSK Formulation, Imerys Minerals, Mockel, Oleon et Ziggzagg.