Dix-huit parcours en Wallonie pour conjuguer tourisme, commerces et découvertes

Le syndicat neutre pour indépendant (SNI) a présenté mardi à Waterloo les dix-huit parcours "Tourisme, commerces et découvertes" qu'il a développés en Wallonie avec le soutien du gouvernement wallon et en s'appuyant sur l'application Jooks. Le principe est de proposer aux touristes qui passent par plusieurs villes wallonnes "stratégiques" de découvrir également des commerces intéressants, en suivant le parcours suggéré par l'application.

L'équipe ProCommerce du SNI a développé ces parcours en collaboration avec les associations de commerçants locaux: trois commerces, qui peuvent changer chaque mois, vont ainsi être mis en évidence dans chaque ville. Les villes retenues pour cette initiative soutenue au niveau régional dans le cadre du plan Horizon Proximité et des actions VisitWallonia sont Namur, Tournai, Huy, La Roche-en-Ardenne, Chimay, Bastogne, Liège, Marche-en-Famenne, Louvain-la-Neuve, Mons, Dinant, Nivelles, Charleroi, Spa, Waterloo, La Louvière, Rochefort et Bouillon.

Pour la ministre régionale du tourisme Valérie De Bue, la qualité des commerces contribue à renforcer l'expérience touristique, et le centre de Waterloo est un exemple de cette dynamique conjuguant valorisation du commerce local et promotion du tourisme. "Nous voulons mobiliser un maximum d'efforts pour soutenir le commerce de proximité. Les liens avec le tourisme, le patrimoine et la culture sont évidents, et il faut activer tous les leviers possibles", a confirmé sur place le ministre wallon de l'économie, Willy Borsus.