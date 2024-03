Dix jours de perturbations sur le ring de Bruxelles à Zaventem à partir de mercredi soir

Des perturbations sont à prévoir sur le ring de Bruxelles à Zaventem, dès mercredi soir et pendant 10 jours, en raison de travaux effectués par De Werkvennootschap. L'agence, qui gère la coordination des projets flamands pour la mobilité, entrera dans la phase finale de rénovation du nouveau pont de l'avenue Hector Henneau.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'entrepreneur entamera la phase préparatoire de l'ouvrage en occupant une ou deux bandes du ring intérieur et extérieur. Vendredi, à partir de 5 heures du matin, la circulation sur le périphérique intérieur et extérieur sera déviée sur la bande d'arrêt d'urgence. Une ou deux bandes du ring seront alors à nouveau bloquées à la circulation pour établir une zone de sécurité, permettant au maître de chantier de remettre en état le terre-plein central situé sous le pont.

Ces perturbations dureront près de 10 jours. Dans le courant des 29 et 30 mars, les lignes blanches seront replacées sur le R0 et dès le 31 mars, la circulation sur le périphérique devrait être entièrement rétablie. Pendant la durée du chantier, la circulation sera donc toujours possible, mais uniquement sur trois voies rétrécies sur les côtés extérieurs.