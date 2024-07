Donald Trump veut empêcher Kamala Harris d'accéder aux fonds de la campagne de Joe Biden

Le candidat républicain à la présidence des États-Unis, Donald Trump, veut empêcher la vice-présidente démocrate Kamala Harris d'accéder à certains fonds de campagne. Selon le New York Times et CNN, l'équipe de Trump a déposé une plainte auprès de la commission électorale américaine (FEC).

L'équipe de campagne accuse Kamala Harris d'avoir enfreint les règles de financement de la campagne en accédant à des fonds collectés par le président Biden. Ce dernier s'est retiré de la course à la présidence dimanche et a proposé à Mme Harris de lui succéder.

Selon M. Warrington, l'une des raisons pour lesquelles Mme Harris n'a pas encore droit à cet argent est qu'elle n'est pas encore la candidate officielle. De plus, M. Biden ne pourrait pas simplement transmettre l'argent, car il n'est plus candidat et n'a donc plus droit à l'argent.