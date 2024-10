Donald Trump veut que l'armée s'occupe de "l'ennemi de l'intérieur"

"Je dis toujours que nous avons deux ennemis. Nous avons l'ennemi de l'extérieur et nous avons l'ennemi de l'intérieur. Et l'ennemi de l'intérieur, à mon avis, est plus dangereux que la Chine, la Russie, et tous ces pays", a déclaré l'ex-président américan dans un entretien avec Fox News.

"Je pense que le plus gros problème, ce sont les gens de l'intérieur. Nous avons de très mauvaises personnes. Nous avons des personnes folles, des tarés d'extrême gauche", a-t-il ajouté.