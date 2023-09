Données téléphoniques saisies lors du piratage de la police de Zwijndrecht sur le dark web

Lors du piratage, des milliers de plaques d'immatriculation, des amendes pour excès de vitesse et des rapports officiels ont été divulgués. Des données téléphoniques ont également été saisies, parmi lesquelles des numéros de téléphone mobile, des données issues de cartes SIM et la durée des appels. Selon DataNews, ces données téléphoniques sont désormais en vente sur le dark web, de même que les noms complets des victimes et les adresses.

La fédération de l'industrie technologique Agoria a confirmé que les données de clients circulaient sur le dark web. Elle a même précisé qu'il s'agissait des "données divulguées lors du regrettable et vaste piratage de la commune de Zwijndrecht qui a eu lieu l'année dernière".