Du savon pour "laver les préjugés contre l'épilepsie" le 12 février

La Ligue francophone belge contre l'épilepsie organisera la quatrième édition de son "opération savons" pour "laver les préjugés" le 12 février, à l'occasion de la journée internationale dédiée à la maladie. Cette affection neurologique et chronique touche environ 80.000 personnes en Belgique et revêt des formes variables, mais reste une source de stigmatisation, a relevé jeudi l'ASBL dans un communiqué.

Il n'existe pas un mais plus de 30 types d'épilepsie. La maladie se caractérise par des crises soudaines et récurrentes qui prennent des formes variables: absences, confusion, gestes automatiques (comme mâchonner, déglutir ou chipoter ses vêtements). Dans sa manifestation la plus spectaculaire, elle entraîne une brusque perte de connaissance et des tremblements incontrôlés. En général, ces crises ne durent que quelques minutes mais leur caractère imprévisible et la méconnaissance du phénomène nourrissent des préjugés parfois lourds à porter au travail ou dans sa vie sociale.

Pour lutter contre les idées reçues et sensibiliser la population, la ligue belge vendra des savons à la violette, couleur internationale de la maladie, le 12 février. Les citoyens sont invités à participer soit en achetant, soit vendant bénévolement les savonnettes au prix de cinq euros par unité.