Ecolo distribue des chocolats pour la "Saint Valentrain"

Les membres d'Ecolo ont distribué mardi des chocolats aux navetteurs en Wallonie et à Bruxelles afin de les remercier de prendre les transports en commun. Une façon pour eux de célébrer la "Saint-Valentrain", en ce jour de la Saint-Valentin.

Cette action symbolique est organisée chaque année depuis le début des années 2000. Ce mardi, ce sont une centaine de communes qui ont été couvertes, d'Anderlecht à Charleroi, en passant par Liège, Gembloux ou encore Nivelles.

A la gare de Namur, ce sont une dizaine d'élus qui ont répondu à l'appel du parti écologiste. Parmi eux, on trouvait notamment Georges Gilkinet, le ministre fédéral de la Mobilité. Après avoir distribué des chocolats, celui-ci a lui-même pris le train pour rejoindre son lieu de travail.

"Le rail est un transport d'avenir et il mérite un véritable soutien", a pointé Ecolo. "Que cela soit pour des déplacements domicile-travail, pour les loisirs ou pour voyager, le train doit devenir la solution privilégiée. Elle doit donc être plus attractive et moins chère que la voiture individuelle. C'est pour cela qu'il faut investir massivement dans le rail en favorisant l'intermodalité, la combinaison train-vélo ou encore l'intégration tarifaire avec d'autres transports en commun."

Le parti précise également que, pour 2040, son objectif reste de parvenir à une offre minimale d'un train toutes les 30 minutes dans chaque gare en Belgique, et toutes les 15 minutes à proximité des grandes villes. Enfin, il rappelle qu'il soutient le principe de maintien de l'ensemble des lignes, même les plus petites, afin de faire du train une réelle alternative pour un large public.