Ecolo engagé en faveur du "Pouvoir de Vivre" des Belges

La question du pouvoir d'achat est, sans surprise, au cœur des préoccupations de nombreux Belges. Dans un contexte socio-économique en pleine effervescence, le parti Ecolo s’engage à offrir non pas simplement du pouvoir d’achat, mais un véritable "pouvoir de vivre". Toute cette semaine, RTL info a demandé aux principaux partis francophones quels sont leurs engagements en faveur du pouvoir d’achat des Belges.

À lire aussi RTL info Solutions: partagez vos bons plans pour lutter contre la baisse du pouvoir d'achat

La formation écologiste fait de la revalorisation des bas et moyens salaires une pierre angulaire de son futur programme. L’idée fondamentale est de créer une société où chaque individu, quel que soit son métier, puisse mener une vie décente. "Nous avons besoin d'une réforme fiscale qui donne de l'oxygène aux travailleurs et aux indépendants", déclare le parti, soulignant un engagement clair à augmenter significativement les revenus. L’enjeu: garantir aux citoyens la capacité de subvenir à leurs besoins fondamentaux, comme se chauffer et se loger, mais aussi de pouvoir manger sainement et profiter des plaisirs de la vie.

Le “crédit d'impôt solidaire” : une mesure incontournable