Écolo, Engagés et PS dénoncent le "racisme institutionnel" de la police de Bruxelles-Midi

Les faits de violence policière commis dans un commissariat bruxellois en 2020 et récemment révélés dans l'émission #Investigation de la RTBF ont été débattus lundi soir lors d'un conseil du collège de police de Bruxelles-Midi. Au cours de discussions houleuses, les citoyens, suivis par Ecolo-Groen, le PS et les Engagés ont cherché à éclaircir le contexte de ces actes, et ont dénoncé de concert "le racisme institutionnel" au sein de la zone de police.