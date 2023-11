Ecolo et Groen appellent à une marche nationale contre l'antisémitisme

Ecolo et Groen ont lancé lundi un appel à une marche nationale contre l'antisémitisme. Chacun des groupes politiques constitués par les écologistes dans les parlements saisira la présidence de son assemblée afin que celle-ci soutienne une telle démarche.

"L'antisémitisme, comme toute forme de racisme, est un cancer pour notre démocratie et nous ne pouvons pas accepter la recrudescence des actes antisémites en Belgique. Dès lors, nous appelons l'ensemble des forces politiques démocratiques et des acteurs de la société civile à unir leurs forces afin de rappeler les fondements de notre démocratie", ont souligné les Verts francophones et néerlandophones dans un communiqué signé par les chefs de groupe dans les différents parlements.

Vendredi, le député Denis Ducarme (MR) avait également lancé un appel à une manifestation nationale contre l'antisémitisme, à l'instar de celle qui s'est tenue en France dimanche à l'initiative des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.