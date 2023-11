Ecolo-Groen demande une protection internationale pour les demandeurs d'asile de Gaza

Ecolo-Groen demande qu'une protection internationale soit accordée aux demandeurs d'asile de Gaza et que le droit au regroupement familial soit garanti à ceux qui remplissent les conditions requises, indiquent les écologistes mercredi dans un communiqué.

Le 20 octobre, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) a annoncé qu'il suspendait temporairement les décisions relatives au statut de protection internationale des Palestiniens, et ce jusqu'à ce qu'il "dispose d'informations objectives suffisantes pour évaluer avec précision la situation en matière de sécurité dans les territoires palestiniens"; indique Ecolo-Groen. Selon Myria, environ 9% des occupants du réseau de centres d'hébergement seraient originaires des territoires palestiniens.

"Nous devons continuer à demander un cessez-le-feu urgent, mais en tant que pays, nous pouvons aussi aider les Palestiniens sur notre territoire. Les personnes originaires de Gaza qui ont demandé l'asile en Belgique méritent notre protection tant que la guerre fait rage", estime la coprésidente Rajae Maouane.

Ecolo-Groen demande à la Secrétaire d'État à l'Asile et la migration Nicole de Moor (CD&V) d'effectuer par défaut les demandes de visa de regroupement familial par e-mail, de prendre en compte la situation de guerre pour traiter plus rapidement les demandes et de négocier pour que les Palestiniens titulaires d'un visa de regroupement familial puissent quitter Gaza par le point de passage frontalier avec l'Égypte.