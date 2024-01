Ecolo-Groen saisit la commission fédérale de déontologie à propos du député Creyelman

Ecolo-Groen a décidé de saisir la commission fédérale de déontologie afin qu'elle se penche sur le cas du député fédéral Vlaams Belang Steven Creyelman. Le parti Groen a confirmé l'information divulguée mercredi par De Standaard, Gazet van Antwerpen et L'Avenir.

Steven Creyelman a démissionné le 21 décembre dernier de la commission des Achats militaires de la Chambre qu'il présidait à la suite de révélations par la presse sur les liens de son frère, Frank, avec les services de renseignement chinois. Steven Creyelman assure n'avoir eu aucun contact direct avec les services de renseignement chinois, mais lors de diverses discussions avec l'agent secret, Frank Creyelman aurait évoqué la manière dont il a impliqué son frère.

"Quand on est au Parlement, c'est pour défendre les intérêts des personnes qui nous ont élus et non ceux de régimes autoritaires étrangers", déclare Samuel Cogolati dans L'Avenir. "Ce qui m'énerve, c'est que le citoyen pourrait légitimement se dire qu'un député peut se faire payer par une puissance étrangère en échange de questions ou de positions sur Hong Kong, le Covid ou les Ouïghours."