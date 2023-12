Ecolo-Groen veut la fin de la prime de fidélité

Ecolo-Groen, via les députés fédéraux Gilles Vanden Burre et Dieter Van Besien annoncent jeudi le dépôt d'une proposition de loi visant à supprimer le système de la prime de fidélité sur les taux d'intérêt des comptes épargnes.

"Pour les Verts, la prime de fidélité crée trop de flou pour les consommateurs et empêche une concurrence saine et transparente entre les banques. Mettre fin à ce mécanisme va donc permettre d'augmenter la pression sur les banques afin qu'elles augmentent (enfin) les taux d'intérêt sur les comptes épargnes des citoyennes et citoyens", estiment dans un communiqué les écologistes, qui siègent dans la majorité fédérale.

Le week-end dernier, le ministre de l'Économie Pierre-Yves Dermagne (PS) avait lui aussi demandé l'application d'un taux unique sur l'épargne, relatait L'Echo.