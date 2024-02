Ecolo-Groen veut que la SNCB renégocie le contrat "Diabolo" pour la ligne vers l'aéroport

La liaison Diabolo, qui transporte les voyageurs vers l'aéroport de Zaventem, a coûté à la SNCB et à Infrabel environ 446 millions d'euros au cours des 13 dernières années, ressort-il de chiffres communiqués par la SNCB et Infrabel à la députée Groen Kim Buyst.

"Nous savons que la liaison Diabolo coûte un supplément pour les passagers du train qui souhaitent se rendre à l'aéroport. Mais elle coûte aussi aux compagnies ferroviaires - et donc aux contribuables - une somme d'argent énorme ! Ce contrat doit donc être reconsidéré de toute urgence", lance le député Ecolo Olivier Vajda, mercredi dans un communiqué.

Selon l'élu écologiste, du même parti que le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet, "les partenariats public-privé (PPP) sont souvent vus comme d'excellentes opportunités d'investissement à moindre frais... pour autant que l'autorité publique ait les moyens de ses ambitions. La SNCB et le SPF avaient-ils (et ont-ils aujourd'hui) les moyens humains et techniques pour négocier et assurer le suivi d'un contrat de l'ampleur de cette liaison?", s'interroge-t-il.