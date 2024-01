Ecolo-Groen veut un "fédéralisme collaboratif" et donner le dernier mot au fédéral

Les partis écologistes du nord et du sud du pays ont validé samedi, lors d'un conseil de fédération commun à Ixelles, le programme institutionnel qu'ils défendront ensemble lors des élections du 9 juin prochain.

Ecolo-Groen appelle à "un fédéralisme collaboratif", et veut donner au niveau fédéral le dernier mot en cas de blocage intra-belge. Cela permettrait d'éviter à l'avenir ce qui s'est produit sous la législature sortante, par exemple à propos de la répartition des efforts de réduction des émissions de CO2 entre les différentes entités du pays. Dans la proposition des écologistes, le niveau fédéral pourrait prendre la décision finale dans un tel cas. Les verts réaffirment aussi être en faveur d'une circonscription fédérale pour les élections à la Chambre.

Ecolo-Groen plaide par ailleurs pour la mise en place d'une Belgique à quatre Régions: Flandre, Wallonie, Bruxelles et Ostbelgien (région germanophone). Concrètement, les pouvoirs communautaires existeraient encore, mais se limiteraient alors à la culture et à l'éducation.

Cette proposition provoquerait des changements majeurs, notamment à Bruxelles. Dans ce modèle, les secteurs sociaux, de santé et d'enseignement professionnel - à condition qu'il y ait de fortes garanties en matière de bilinguisme - pourraient être fusionnés dans la Capitale. En conséquence, la Cocom, la Cocof et la VGC pourraient être supprimées. À Bruxelles, certaines compétences - au sein par exemple de la mobilité, de l'urbanisme et de la fiscalité - seraient également transférées des communes vers la Région.