Ecolo veut faire mentir les sondages et la perspective d'une tripartite traditionnelle

"Rappelez-vous octobre 2018: le dernier sondage avant les élections (communales) nous donnait à 10%, et dix jours plus tard, c'était la vague verte qui sortait des urnes en Wallonie, comme à Bruxelles."

En interne, on fait observer qu'il resterait un tiers d'électeurs indécis, "dont beaucoup de jeunes et de femmes", un électorat traditionnellement favorable à Ecolo.

Jean-Marc Nollet a mis en garde contre la perspective d'un gouvernement fédéral composé des familles socialiste, libérale et centriste, élargi à la N-VA. "Pour faire le choix du passé, du clivé et de l'austérité, les électrices et les électeurs auront une panoplie de 'partis gris' à leur disposition, et comme horizon une tripartite traditionnelle teintée de N-VA."

"Soyons clairs, ce 9 juin, c'est un référendum sur l'écologie : stop ou encore. Chacun doit savoir, dans cette dernière ligne droite de la campagne, que sans les écologistes, il n'y aura pas d'écologie", a martelé la co-présidente, Rajae Maouane, en défendant le bilan du parti après cinq années de pouvoir.