Ecosse: l'indépendantiste John Swinney élu Premier ministre

Au lendemain de son accession à la tête du SNP, John Swinney, vétéran de la politique locale de 60 ans et longtemps numéro deux de l'exécutif, devient le troisième chef du gouvernement écossais en un peu plus d'un an.

Il remplace Humza Yousaf, 39 ans, avait annoncé sa démission la semaine dernière après avoir mis fin à sa coalition gouvernementale avec les écologistes. Ces derniers se sont abstenus lors du vote mardi.