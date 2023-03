Ecosse:Humza Yousaf élu par les indépendantistes pour devenir nouveau Premier ministre

Humza Yousaf a été élu lundi par les membres du parti indépendantiste écossais SNP pour succéder à Nicola Sturgeon à la tête du gouvernement local et reprendre ainsi le combat pour l'autodétermination, selon les résultats officiels.

Agé de 37 ans, ce proche allié de Nicola Sturgeon, dont il était ministre de la Santé, devient chef du parti indépendantiste et doit être élu mardi Premier ministre par le Parlement local. Il devient également le premier musulman à la tête d'un important parti politique au Royaume-Uni.

Il a assuré appartenir à "la génération qui obtiendra l'indépendance" de l'Ecosse. "Le peuple écossais a besoin de l'indépendance maintenant plus que jamais, et nous serons la génération qui obtiendra l'indépendance de l'Ecosse", a-t-il déclaré dans un discours prononcé juste après l'annonce de sa victoire et alors que le combat pour l'indépendance semble dans l'impasse.