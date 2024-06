Alléger les droits de succession, une bonne idée? "On ne veut pas que ce soit les travailleurs qui payent"

A la manœuvre pour former un gouvernement en Wallonie, Le MR et Les Engagés souhaitent alléger les droits de succession. Pour le PTB, cela peut être une bonne mesure, à condition que "les travailleurs ne soient pas les perdants" de cette opération.

Germain Mugemangango, le chef de file du PTB au Parlement wallon, était l’invité de Bel RTL matin. Au micro de Martin Buxant, il a commenté la proposition du MR et des Engagés d’alléger les droits de succession.



Alléger les droits de succession, c’est une des mesures qui est sur la table. Vous en pensez quoi?

En soi, ce n’est pas une mauvaise idée bien sûr. Nous-mêmes, on a réfléchi dans notre programme à la transmission d’une maison d’une génération à l’autre. On voit à quel point c’est compliqué. Il y a deux questions qui se posent. La première, c’est la faisabilité d’une telle mesure. Tout le monde est en train de faire le constat que c’est de centaines de milliers d’euros dont on est en train de parler. L’autre élément important, c’est qui va payer ? Puisque c’est le même parti politique qui se bat justement pour protéger les ultra-riches en Belgique qui ne veut pas d’une taxe des millionnaires qui dit : on va baisser la fiscalité sur les droits de succession. Si c’est pour que les travailleurs gagnent d’un côté, mais perdent de l’autre, ce n’est pas intéressant. En soi, le fait de faciliter la propriété, pour nous c’est vraiment un élément essentiel, mais on ne veut pas que ce soit les travailleurs qui payent.