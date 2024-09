"C'est un signe du destin": l'ordre des partis politiques sur les listes communales choisi lors d'un tirage au sort

"C'est incroyable. C'est un signe du destin, témoin du renouveau et d'une nouvelle ère pour Ecolo. Nous allons faire campagne pour montrer aux électeurs que nous sommes leur premier choix pour protéger leur cadre de vie", s'est félicité le co-président des verts, Samuel Cogolati, à l'issue du tirage au sort effectué par le ministre wallon des Pouvoirs locaux, François Desquesnes.

L'ordre que les partis représentés au parlement wallon occuperont sur le bulletin de vote lors des élections communales du 13 octobre prochain a été déterminé ce dimanche midi à Namur par tirage au sort. Ecolo a décroché le numéro 1. Les Engagés seront numéro 2, devant le PS troisième, le PTB quatrième et le MR cinquième.

Ils voient les horreurs que nous préparent le MR et Les Engagés

Une procédure qui n'a fait que des heureux: quel que soit le numéro décroché, tous les représentants des partis semblaient en effet satisfaits. En réalité, "ça n'a pas beaucoup de signification quand il y a si peu de listes. Cela peut jouer sur les électeurs quand il y a 17 ou 24 listes, mais ici, ce n'est pas le cas", a expliqué Paul Magnette, le président du PS. "Nous faisons une belle campagne, nous sommes bien organisés avec des gens d'expérience et de nombreux candidats d'ouverture qui ont décidé de nous rejoindre parce qu'ils croient en notre projet et qu'ils voient les horreurs que nous préparent le MR et Les Engagés", a-t-il ajouté.

Nous tablons sur un coup double d'optimisme

Du côté des Engagés justement, qui seront numéro 2 sur les listes, on compte bien faire "coup double" après le succès du mois de juin. "Nous espérons pouvoir confirmer notre renouveau. L'expérience de nos mandataires couplée aux candidats de la société civile répond aux aspirations des électeurs. Nous tablons dès lors sur un coup double d'optimisme, de nuance et de responsabilité", a déclaré Maxime Prévot, le président du mouvement, tout en reconnaissant que l'importance du numéro attribué était "très relative".

Nous espérons confirmer nos scores de 2018

Quant au PTB, il s'est réjoui d'avoir le même numéro - le 4 - qu'il y a six ans, quand le parti avait fait "une percée historique". "Nous serons présents en force dans les quatre coins du pays pour faire campagne. Nous espérons confirmer nos scores de 2018 et entrer dans des majorités si le rapport de force le permet", a confié Raoul Hedebouw, le président du parti.