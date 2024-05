Comment les meilleurs ennemis Paul Magnette et Bart De Wever conçoivent-ils l’avenir du pays? C’est le Grand Duel ce soir sur RTL tvi et VTM News

Paul Magnette, le président du PS, et Bart De Wever, le président de la N-VA, s’affrontent ce soir dès 20h30 dans le Grand Duel. Ce choc entre la gauche et la droite, entre le sud et le nord sera à vivre sur RTL tvi et VTM News. Les présentateurs, Caroline Fontenoy et Stef Wauters, leur demanderont notamment comment ils conçoivent l’avenir de notre pays.