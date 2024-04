"On encourage l'assistanat": la porte-parole de la N-VA s'en prend au Parti socialiste sur le plateau de Rendez-vous

Sur le plateau de l'émission, il y avait aussi Pierre-Yves Dermagne, vice-Premier ministre et ministre de l’Economie et du Travail (PS) et Tête de liste à la Chambre à Namur. Bien qu'il respecte l'arrivée de cette formation politique en Wallonie, il explique s'interroger sur "le projet politique de la N-VA pour les Wallonnes et les Wallons", puisque, selon lui, le parti flamand veut "se débarrasser de la Wallonie" et vise "le confédéralisme et l'indépendance et l'autonomie de la Flandre."

A l'approche des élections, la N-VA a annoncé avoir lancé des listes en Wallonie. C'est ce dont il était question dans l'émission "Rendez-vous" ce dimanche. Le but de ce parti nationaliste flamand? "Proposer une vraie alternative à l'électeur wallon. Quand on veut dire stop à la politique fédérale actuelle, on n'a pas d'alternative. Si vous votez pour n'importe quel parti, vous aurez une Vivaldi 2. Nous, nous avons une vraie alternative", lance d'entrée de jeu Anne-Laure Mouligneaux, porte-parole de la N-VA et Tête de liste à la Chambre pour le Luxembourg.

Comment la N-VA peut-elle, dès lors, représenter correctement les Wallonnes et Wallons? "Clairement, notre programme, c'est une Wallonie plus prospère", répond la porte-parole de la N-VA. "Les Wallons aussi veulent avoir un salaire net plus élevé, ils veulent avoir moins de charges sur le travail, un budget qui reste en ordre pour payer des dépenses sociales qui soient justes... Tout ça, ça parle à tout le monde. Ce sont des thèmes fédéraux qui concernent tout le monde."

Elle poursuit en pointant du doigt la croissance de l'emploi qui "la plus basse" en Wallonie. Il y a effectivement deux fois plus de chômage en Wallonie qu'en Flandre. "L'écart reste important. On voit bien que les recettes que le PS utilise ne fonctionnent pas. Quand on parle de création d'emploi, combien sont des emplois publics ? Tout ça, ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce que fait le PS au pouvoir ? Au lieu d'augmenter le salaire net des gens, de faire en sorte qu'ils soient plus incités à travailler, ils augmentent les allocations sociales, les allocations de chômage, le revenu d'intégration, et tout ça en plus de l'index... Quel travailleur peut dire qu'il reçoit une grosse augmentation en plus de l'index ? Ce n'est pas comme ça qu'on encourage les gens à travailler. Au contraire, on encourage l'assistanat", développe Anne-Laure Mouligneaux, porte-parole de la N-VA et Tête de liste à la Chambre pour le Luxembourg.

Un accord de gouvernement

Pierre-Yves Dermagne se défend et explique que ces augmentations faisaient partie "de l'accord de gouvernement de faire en sorte que toutes les allocations sociales, donc les plus basses pensions, les allocations de chômage, les allocations pour personnes handicapées, par exemple, ne soient plus en dessous du seuil de pauvreté. Ce qui était le cas avant. Je pense que c'est uniquement une question de dignité et de respect de l'ensemble de la population." Le vice-Premier ministre et ministre de l'Emploi rappelle aussi qu'"en haut de nos priorités dans notre programme, il y a une grande réforme fiscale, pour que les travailleurs et les travailleuses gagnent en moyenne 300 euros nets en plus par mois."