Face à face entre Alexander De Croo et Paul Magnette ce soir: Martin Buxant promet "un débat de haut vol"

"De Croo-Magnette : Stop ou encore", c'est le débat qui vous attend ce soir sur RTL tvi et RTL Play. Caroline Fontenoy et Martin Buxant animent le face à face entre le Premier Ministre Alexandre De Croo et le président du PS Paul Magnette.

Après avoir gouverné ensemble pendant 5 ans, la campagne électorale divise Alexandre De Croo et Paul Magnette aujourd'hui. "On arrive au moment de la séparation, mais on va voir si cela va jusqu'au divorce, explique Martin Buxant, qui animera le débat. Le divorce, ce serait qu'ils ne veulent plus gouverner ensemble donc l'idée est de voir à quel point la fracture entre libéraux et socialistes est importante à travers deux hommes qui se respectent et s'apprécient". Le journaliste espère donc "un débat de haut vol", pas dans l'invective : "on veut le top niveau, ajoute Martin Buxant, un débat de projets".

À 70 jours des élections, le timing de cette confrontation est important, car nous entrons dans la dernière ligne de droite de la campagne électorale : "C'est le dernier tour de stade avant le 9 juin. Chacun a battu ses dernières cartes". Un moment important aussi pour l'électeur, d'autant plus qu'"il reste un énorme réservoir d'indécis, de gens à convaincre, donc c'est hyper important pour les partis d'une part, de montrer leur meilleur visage, et d'autre part, notre rôle est de montrer aux indécis pourquoi il est important d'aller voter, quelles sont les différences entre les programmes et entre les philosophies libérale et socialiste". Deux thématiques

Les grands thèmes abordés seront la sécurité dans nos villes "avec les fusillades de ces dernières semaines liées à la drogue", et le pouvoir d'achat. Une problématique qui concerne de nombreux Belges. "On sait que les caisses sont vides. Quelles sont les vraies bonnes idées pour la législature pour que le Belge vive mieux que ce qu'il a pu vivre durant cette législature-ci", précise l'intervieweur. Martin Buxant se réjouit de faire équipe avec Caroline Fontenoy pour la première fois. Il confie "baigner dans la politique toute la semaine, voire toutes les heures". Il essaye donc de "garder une certaine distance et une certaine candeur par rapport à ça".