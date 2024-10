Formation fédérale: où en est-on après une nouvelle réunion des partis de l'Arizona?

Les propositions du formateur Bart De Wever en matière socio-économique ne sont toujours pas suffisamment équilibrées aux yeux de tous les partis de l'Arizona, a-t-on appris jeudi à l'issue d'une réunion les négociateurs de la N-VA, du MR, des Engagés, de Vooruit et du CD&V.

Le formateur examine les étapes qui doivent encore être franchies avant d'y arriver. Jeudi passé, Vooruit a fait savoir qu'il ne s'inscrivait pas dans la méthode de travail proposée par Bart De Wever.

Le nationaliste préconisait alors de discuter entre présidents (et délégué dans le cas de la N-VA) des résultats des groupes de travail thématiques (énergie, mobilité, défense, immigration, etc.) tandis qu'il se chargerait de rédiger une nouvelle version de sa note socio-économique et budgétaire.

Mais, pour les socialistes, tant que la note socio-économique et budgétaire n'est pas rééquilibrée, il est inutile de discuter du reste. Manifestement, Vooruit reste sur sa position.

Chez les centristes (Engagés et CD&V) des problèmes sérieux demeurent également en matière de soins de santé ou de fiscalité, mais les deux partis estiment que c'est à la table des négociations, entre présidents, que ces équilibres seront trouvés. Le formateur est attendu lundi chez le roi pour faire un nouveau rapport de sa mission.