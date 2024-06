François De Smet ou Raja Maouane: qui a le plus de voix de préférence à Bruxelles ?

François De Smet, président du part DéFI, se présente à la Chambre (élections fédérales) lors du scrutin du 9 juin. Pour voter pour lui, il faut cependant habiter dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale. Il y affronte notamment Valérie Glatigny (MR), Caroline Désir (PS) et Rajae Maouane, la co-présidente du parti Ecolo. On assiste donc à un duel à distance de popularité entre deux présidents de parti. Suivez l'évolution des voix de préférence pour Bruxelles (élections fédérales) via notre infographie:

Résultats des élections: