Georges-Louis Bouchez candidat au poste de Ministre-Président wallon? Voici sa réponse

Voici sa réponse: "Moi, je ne cherche pas un emploi. Mais il semblerait, selon vos sondages, qu'on soit au coude-à-coude avec le Parti socialiste. Si le Mouvement Réformateur est la première formation politique en Wallonie, il est certain que nous assumerons nos responsabilités." Il enfonce le clou: "Nous assumerons nos responsabilités, que ce soit avec moi ou avec un autre, mais en tout cas moi, je ne suis pas en politique pour parler, je suis en politique pour agir. Et donc si à un moment donné il y a une opportunité pour réformer enfin cette Wallonie, oui, je saisirai l'occasion."

Et si cela devait arriver, avec quelle(s) formation(s) politique(s) souhaiterait-il s'associer dans un gouvernement? "Je souhaite la majorité la plus centre-droite possible", répond Georges-Louis Bouchez.

Il précise: "Je ne fais aucune exclusive, parce que la situation est très compliquée aujourd'hui, donc exclure des partis démocratiques n'est certainement pas une bonne idée si on veut être constructif et donner un gouvernement à ce pays. Par contre, on est quand même d'accord que ce ne sont pas les Écolos la priorité, et que je me rends compte que Les Engagés ont quand même beaucoup de points communs avec nous. Donc s'ils sont sincères, il est évident que l'alliance privilégiée devrait être avec eux."