"Ils méritent d'être récompensés fiscalement": Jean-Marc Nollet s'exprime sur son projet de récompense fiscale

Le co-président d'Ecolo, Jean-Marc Nollet, était l'invité des Puncheurs. L'occasion pour lui de venir s'expliquer sur différents sujets, dont celui du pouvoir d'achat. Et pour cela, le candidat a une idée bien précise : la récompense fiscale.

Concrètement, cela signifie qu'il y aurait 300 euros en plus pour les revenus modestes. Mais cette mesure fait grincer des dents, certains se demandent s'il ne s'agit pas là de prendre aux riches pour donner aux pauvres. "Une de nos récompenses fiscales, dans notre programme, c'est de permettre à ceux qui travaillent et qui ont un salaire faible ou moyen, d'obtenir jusqu'à 300 euros nets en plus par mois. Ils méritent d'être récompensés fiscalement (...)."